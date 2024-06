Deputado Guilherme Delaroli - Foto: Divulgação

Deputado Guilherme DelaroliFoto: Divulgação

Publicado 26/06/2024 17:35

Itaboraí - Presidente da Comissão de Obras da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), o deputado estadual Guilherme Delaroli (PL) formalizou ao governo estadual solicitações para melhorias na infraestrutura de escolas no município de Itaboraí.

Através de indicações legislativas já publicadas em Diário Oficial, o deputado pede ao governador Cláudio Castro que adote medidas junto à Secretaria de Estado de Educação para a execução de reformas e obras emergenciais no Colégio Estadual Professora Maria Inocência Ferreira, no CIEP 451 Eliza Antônia Rainho Dutra e na Escola Estadual José Maria Nanci- CIEP 129.

“As obras são necessárias não só para melhorar o ambiente dos alunos, mas também oferecer mais tranquilidade aos profissionais da educação no desempenho das atividades. Confio na sensibilidade do governador e da secretária de Educação para promoverem as reformas com a urgência possível”, explica o deputado Guilherme Delaroli.