Festa de São João Batista em ItaboraíFoto: divulgação

Publicado 24/06/2024 13:24 | Atualizado 24/06/2024 13:24

Itaboraí - Desde a última sexta-feira (21), a Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, está sendo palco da festividade mais tradicional e aguardada da cidade, que celebra, no dia 24 de junho, o dia de São João Batista, padroeiro do município. A festa é realizada pela Igreja Matriz São João Batista, com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.

Com uma programação pensada para toda a família, a festividade reúne milhares de pessoas na principal praça do município e conta com diversas atrações. E neste domingo (23), o público acompanhou a tradição de acender a fogueira, que é associada ao nascimento do profeta João Batista, que batizou Jesus Cristo.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, compareceu à festa acompanhado da família e demonstrou felicidade ao ver tantas pessoas prestigiando o evento.

“Essa festa está linda e eu fico feliz demais em ver tantas famílias reunidas nessa festividade tão tradicional, que celebra o padroeiro da nossa cidade. Esses quatro dias de festa já são sucesso na história da nossa cidade”, disse Marcelo Delaroli.

Iniciada na última sexta-feira (21), a programação foi aberta com um almoço e seguiu com Novena e missa. Já no sábado (22), além do almoço e da Novena, o público presente contou com missa campal, show da Banda da Paróquia e também do cantor Vitor Flávio Jr.

No domingo (23), a programação começou mais cedo com missa às 7 horas e continuou com almoço, novena, missa campal, além de show com o Ministério Dom e Raiz, da Comunidade Católica Dom de Deus.

Encerrando a celebração a São João Batista, na segunda-feira (23), a festividade contará com missas, almoço, show de prêmios , missa campal, procissão e show com a cantora Virgínia Maldonado.

Moradora de São Gonçalo, Elaine Marinho, de 44 anos, enfrentou os quilômetros que dividem os dois municípios para prestigiar a festividade de São João Batista.

“A festa está muito boa, vim de outro município para aproveitar. Adoro o Ministro Dom e Raiz, sem falar da estrutura e organização da festa. Está tudo excelente”, disse a recepcionista.

Vale destacar que todos os dias, o público católico e todos que prestigiam a festividade, contam com muitas opções em entretenimento e gastronomia, que vão de cocada, milho verde, pastel e caldo de cana a pescaria, fogueira e muito mais.

Presentes na festa de São João Batista em Itaboraí, os nove integrantes do Ministério Dom e Raiz, destacaram a felicidade em fazer parte da celebração deste ano.

“Hoje a gente quer adorar e bendizer a Deus, comemorar o dia do padroeiro, uma pessoa muito importante na história do evangelho e ser um, ser a igreja e sair em missão fazendo o que a gente gosta”, expressou o coordenador do ministério, Ian Faria.