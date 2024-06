Campeonato Regional Sub-17 em Itaboraí - Foto: Divulgação

Campeonato Regional Sub-17 em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 20/06/2024 17:03 | Atualizado 20/06/2024 17:03

Itaboraí - Na busca pelo tricampeonato da Liga Regional Sub-17, o Itaboraí FC intensificou os treinamentos visando à semifinal da competição contra a Seleção de Rio Bonito, que será disputada no próximo dia 22 de junho, às 10h, no Estádio Municipal Alziro de Almeida, o Alzirão, no Centro. O torneio é organizado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) e conta com equipes da Região Metropolitana do Rio.

Atual campeão da competição, o Itaboraí FC ganhou o direito de entrar diretamente na semifinal do torneio. Nesta fase, a equipe itaboraiense enfrenta a Seleção de Rio Bonito em duelo de ida e volta. Na primeira partida da semifinal, disputada em Rio Bonito, no último fim de semana, empate em 0x0. A partida decisiva desta fase será realizada no dia 22 de junho, às 10h, com entrada gratuita no Alzirão.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Ruan Abadias, destacou o bom momento vivido pela equipe itaboraiense após a conquista da Liga Estadual Sub-17, no ano passado.

"A nossa equipe vem conquistando bons resultados nos últimos anos como o bicampeonato da Liga Regional Sub-17 e o título inédito da Liga Estadual Sub-17. Os meninos vem em crescente evolução e tenho certeza que o nosso time vai batalhar em prol de mais uma conquista. Contamos com a presença de todos no Alzirao", disse o secretário.

O vencedor do confronto entre Itaboraí FC e Seleção de Rio Bonito enfrenta o ganhador da disputa entre as seleções de Niterói e São Gonçalo. O campeão da fase regional ganha o direito de disputar a Liga Estadual Sub-17, que será realizada no segundo semestre de 2024.

O Estádio Municipal Alziro de Almeida, o Alzirão, fica localizado na Rua Doutor Mesquita, s/nº, no Centro.