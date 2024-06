Entrega da revitalização em escola municipal de Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 23/06/2024 14:24 | Atualizado 23/06/2024 14:24

Itaboraí - Na tarde deste sábado (22), a Prefeitura de Itaboraí registrou entregou a população a revitalização da Escola Municipal Dr. Adhemário Rodrigues de Oliveira, no bairro São Joaquim.

A solenidade contou com a presença do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli; do secretário municipal de Educação, Mauricilio Rodrigues; e a comunidade escolar.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhado do deputado federal Altineu Cortes, destacou a importância dessa entrega e aproveitou a ocasião para anunciar o início de obras de pavimentação no bairro.

“Hoje a gente está muito feliz, por estarmos entregando a revitalização de mais uma escola, agora aqui no bairro São Joaquim. Um local que durante anos foi esquecido e agora estamos aqui trazendo boas notícias. É com muita alegria que anunciamos o investimento de 46 milhões de reais para as obras de São Joaquim.”, expressou Marcelo Delaroli.

Com o objetivo de oferecer um espaço mais amplo e digno para todo o corpo escolar, a revitalização da Escola Municipal Dr. Adhemário Rodrigues de Oliveira contou com ampliação e adequação das salas de aula, quadra poliesportiva e salas administrativas. A unidade conta com mais de 450 alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental e funciona em dois turnos: manhã e tarde.

O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, falou sobre o trabalho que está proporcionando tantos avanços na Educação de Itaboraí e garantindo mais qualidade de ensino para os alunos.

“Em Itaboraí, levamos a educação muito a sério. Me lembro bem de quando assumimos a gestão e vimos o estado deplorável em que as unidades escolares se encontravam.

Desde então, trabalhamos para transformar essa realidade e realizar o sonho de inaugurar escolas modelo em nosso município. Hoje estamos entregando essa revitalização e vamos continuar trabalhando de segunda a segunda para que todos os nossos alunos tenham um futuro digno. Agradeço a toda a equipe da Secretaria de Educação, que trabalha com tanta dedicação em prol de avanços para as nossas escolas”, ressaltou o secretário.