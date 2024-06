Marcelo Delaroli ao lado do irmão Guilherme Delaroli e dos ônibus gratuitos de Itaboraí - Foto: Divulgação

Marcelo Delaroli ao lado do irmão Guilherme Delaroli e dos ônibus gratuitos de ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 27/06/2024 15:44 | Atualizado 27/06/2024 17:45

Itaboraí - O Deputado Estadual estadual Guilherme Delaroli (PL) comemorou no plenário da Alerj, nesta quinta-feira (27), a decisão judicial que restabelece a circulação dos “laranjinhas”, ônibus gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Itaboraí. Como o processo foi extinto, não cabe mais recurso.

Durante a última sessão plenária antes do recesso de julho na Alerj, o deputado participou de uma rápida transmissão ao vivo em redes sociais, na qual o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli (PL), anunciou que os “laranjinhas” voltam a circular na próxima semana.

“Lutamos muito para que os laranjinhas voltassem. A justiça foi feita. A partir da semana que vem o povo de Itaboraí vai voltar a andar de ônibus com ar-condicionado”, comemorou o prefeito Delaroli.

A empresa Maravilha, até então responsável por oferecer o serviço de transporte em Itaboraí, obteve liminar em dezembro de 2023, suspendendo a circulação dos ônibus gratuitos no município. Os 'laranjinhas" entraram em circulação no dia 11 de novembro do ano passado como uma iniciativa de teste em 14 ônibus na rota, conectando os bairros Reta-Velha /São Joaquim e Manilha/Itambi. A proposta inicial, segundo a Prefeitura, era avaliar a viabilidade da expansão do serviço para outras áreas do município com o passar do tempo.

Além de vibrar com a vitória judicial, o deputado Guilherme Delaroli não poupou críticas citando nominalmente três empresas de ônibus que operam no município, destacando “a quebra do monopólio e do coronelismo”.

“Parabéns ao prefeito pelo empenho e a todo corpo técnico e jurídico da prefeitura de Itaboraí. Essa vitória demonstra que a cidade tem governo, uma gestão séria. Sacanagem com o povo de Itaboraí não tem mais”, destacou Guilherme Delaroli.