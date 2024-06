Prefeitura de Itaboraí descentraliza e amplia realização do Teste do Pezinho no município - Foto: Divulgação

Publicado 27/06/2024 09:51 | Atualizado 27/06/2024 09:53

Itaboraí - No mês de junho foi criado o Dia Nacional do Teste do Pezinho, com o objetivo de reforçar a importância da triagem neonatal. A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), está ampliando o número de Unidades Básicas de Saúde (UBS) capacitadas para realizar esse exame. A partir deste mês, as UBS de Jardim Planalto e Granjas Cabuçu também realizam o procedimento nos recém-nascidos, somando mais de 30 unidades que oferecem o exame. Vale destacar que o teste é obrigatório e considerado fundamental para diagnosticar possíveis doenças nos bebês.

A expectativa é de que em breve, todas as unidades do município passem a realizar o procedimento. A subsecretária de Atenção Primária à Saúde, Marcele Andrade destacou a importância da realização do exame ainda nos primeiros dias de vida do recém-nascido.

"É importante saber que existe um período ideal para a realização do Teste do Pezinho, que é do terceiro ao quinto dia de vida do recém-nascido. Dessa forma é possível fazer o diagnóstico precoce das doenças rastreadas, evitando a progressão da doença e suas sequelas permanentes. O Teste do Pezinho é um exame de extrema delicadeza e, por isso, não pode haver erros. Pensando nisso, o município possui equipes capacitadas para realizar o exame com total cuidado e respeito às famílias", disse a subsecretária.

Oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o exame consiste em coletar sangue do calcanhar do bebê, permitindo a identificação de doenças graves, como síndrome falciforme, fenilcetonúria, hipertiroidismo congênito, deficiência de biotinidase, fibrose cística hiperplasia e adrenal congênita. Todas as doenças, se não forem diagnosticadas e tratadas precocemente, podem levar a quadros clínicos graves, como o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e até ao óbito.

Para realizar o teste do pezinho são necessários os seguintes documentos: comprovante de residência, Certidão de Nascimento da criança ou a Declaração de Nascido Vivo da maternidade, Cartão SUS da criança ou da mãe, RG e CPF da mãe. O teste é feito de 9h às 15h.

É importante informar que não é necessário realizar agendamento prévio para a realização do Teste do Pezinho, basta a família comparecer à UBS mais próxima de sua residência, nos dias de realização do procedimento. Existe um dia específico para o Teste do Pezinho em cada unidade.

Confira a grade semanal para o Teste do Pezinho nas Unidades Básicas de Saúde aptas para realizar o procedimento:

Maternidade Municipal Helena Delaroli - Todos os dias da semana

­- UBS Centro: Segunda a sexta-feira

- UBS São José: Terça-feira

- UBS Agro Brasil: Terça-feira

- UBS Vila Rica: Terça-feira

- UBS Pacheco: Terça-feira

- UBS Reta Nova: Terça-feira

- UBS Joaquim de Oliveira: Segunda e quarta-feira

- UBS Quissamã: Terça-feira

- UBS Santo Expedito: Segunda e quarta-feira

- UBS Planalto Marambaia: Segunda e quarta-feira

- UBS Sapê: Segunda e quarta-feira

- UBS Aldeia da Prata: Segunda e quarta-feira

- UBS Monte Verde: Quarta-feira

- UBS Itambi: Quarta-feira

- UBS Areal: Quarta-feira

- UBS Santo Antônio: Quarta-feira

- UBS Visconde: Quarta-feira

- UBS Mangueira: Terça-feira

- UBS Cabuçu: Terça-feira

- UBS Bairro Amaral: Quarta-feira

- UBS Apolo: Segunda e quarta-feira

- UBS Nova Cidade: Terça-feira

- UBS Marambaia: Segunda e quarta-feira

- UBS Ampliação 1: Terça-feira

- UBS Reta Velha: Terça-feira

- UBS Grande Rio: Quarta-feira

- UBS Vila Brasil: Segunda e quarta-feira

