Festa de São Pedro em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 01/07/2024 12:45 | Atualizado 01/07/2024 12:46

Itaboraí - A tradicional Festa de São Pedro reuniu milhares de pessoas, entre sexta-feira (28) e domingo (30), em Venda das Pedras. Durante os três dias de evento, a programação contou com missa, shows de música, comidas típicas, entre outras atividades. Realizada pela Paróquia de São Pedro Apóstolo, a festividade contou com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.

Localizado em frente a Praça de Venda das Pedras, na Avenida 22 de Maio, o palco das festividades recebeu inúmeras atrações durante os três dias de evento. A programação da Festa de São Pedro teve início na sexta-feira (28) com almoço, bazar, missa e shows com os cantores Bruninho do Cavaco e Beto Bahia. No sábado (29), além do almoço, bazar e barracas temáticas, a programação contou também com missa, além de shows com Fabrício e Dediane Almeida.

Já no domingo (30), último dia de evento, a programação começou cedo com missa às 7h30, seguida de almoço, bazar, barracas temáticas, festival de prêmios e quadrilha aberta ao público. O evento foi encerrado com shows das cantoras Kelly Valadares e Isadora Marins.

A secretária municipal de Turismo e Eventos, Thainá Teixeira, destacou o sentimento de dever cumprido após a realização de mais uma edição desse evento, que é um dos mais tradicionais da cidade.

“Foi muito especial acompanhar todos os esses dias de evento e ver tantas famílias reunidas. Preparamos tudo com muito carinho e respeito a todos, e ver tanta gente feliz é o que nos motiva a cada dia. A festa de São Pedro é uma das mais tradicionais do município”, disse a secretária.

Quem separou o domingo para prestigiar a Festa de São Pedro foi a dona de casa Rosélia de Abreu, de 56 anos, que aproveitou a programação do último dia de evento ao lado do marido, Edilson Abreu, e da filha, Bianca Abreu.

“A Festa de São Pedro é uma data muito especial para a nossa cidade, principalmente para nós, moradores de Venda das Pedras. Moro aqui há mais de 20 anos e sempre faço questão de participar e trazer minha família. Assistimos a missa no sábado e viemos aproveitar a programação. Tudo muito bem organizado e com segurança”, afirmou Rosélia.

Durante os três dias de evento, a Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS) elaborou um esquema de trânsito, para que a rotina da população não fosse afetada com a interdição de um trecho da Avenida 22 de Maio.