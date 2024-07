Mais duas unidades escolares são entregues em Itaboraí - Foto: Divulgação

Mais duas unidades escolares são entregues em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 05/07/2024 09:35

Itaboraí - Na manhã desta quinta-feira (04) a prefeitura do município realizou duas entregas das obras de revitalização em duas escolas municipais.

Desta vez, a Escola Municipal Jornalista Alberto Torres, no Apollo 2, e o CEMEI de Tempo Integral Profª Maria Cecília Coutinho Barros, em Planalto Marambaia, foram entregues totalmente revitalizadas para a população.

As solenidades contaram com a presença do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli; do secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues; e do deputado estadual Guilherme Delaroli.

Acompanhado pela primeira-dama do município, Pâmela Delaroli, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou o trabalho realizado na área da Educação do município e falou sobre a satisfação de ver os avanços alcançados na cidade.

"Quando vejo uma escola revitalizada, o sentimento é de orgulho e dever cumprido, pois acreditamos que a Educação é a base de tudo. Quando chegamos em Itaboraí, a cidade estava sucateada e na Educação não era diferente. E fruto de muito trabalho da Secretaria de Educação, conseguimos avançar em diversos setores, como o transporte, com mais de 40 ônibus escolares para os nossos alunos, vigias em todas as nossas escolas, aumentamos o número de mediadores, avançamos nos kits escolares, na padronização do ensino em todas as unidades de ensino, e tivemos várias outras melhorias. Nós sabemos que precisamos avançar muito ainda, mas vamos continuar trabalhando firme para continuar a transformação da Educação da nossa cidade", disse Marcelo Delaroli.

Celebrando 25 anos de serviço prestado à comunidade, a Escola Municipal Jornalista Alberto Torres, no Apolo 2, recebeu obras de revitalização em salas de aula, salas administrativas, pátio, telhado, banheiros, quadra poliesportiva, toda a parte elétrica e hidráulica. Além de nova biblioteca, paisagismo e área de recreação coberta.

O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, também enfatizou que uma das prioridades do município é oferecer um ambiente seguro e adequado para estudantes e profissionais da rede municipal de ensino.

“É muito gratificante fazer parte deste trabalho e poder entregar mais unidades de ensino equipadas e estruturadas para nossos alunos e todo o corpo escolar. Agradeço ao nosso prefeito por toda a confiança depositada em nosso trabalho e, principalmente, todos os funcionários da Secretaria Municipal de Educação, que trabalham incansavelmente para que a transformação possa acontecer”, finalizou o secretário.

A solenidade contou, ainda, com a apresentação da Banda Marcial Semeando o Amanhã, formada por alunos da unidade, que oferece a modalidade de Ensino Fundamental. A Diretora da Escola Municipal Jornalista Alberto Torres, Adriana Porto, mostrou emoção ao falar sobre a importância da revitalização da escola.

"Hoje é um dia muito importante e especial para toda a Escola Municipal Jornalista Alberto Torres. Esperamos por anos essa revitalização e, enfim, esse dia tão esperado chegou. Agradeço a todos que batalharam para que essa revitalização saísse do papel. Não posso deixar de agradecer pelo empenho de todos os nossos profissionais que trabalham diariamente em prol de uma educação de qualidade para os nossos alunos", disse Adriana.

Segunda unidade a ser entregue, o CEMEI de Tempo Integral Profª Maria Cecília Coutinho Barros, em Planalto Marambaia, passou por processo de revitalização para garantir ampliação e adequação de diversos espaços, como salas de aula, salas administrativas, quadra poliesportiva e refeitório, com o objetivo de proporcionar um ambiente adequado e mais qualidade no ensino.