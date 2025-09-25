Dupla presa com grande quantidade de drogas - Foto: Jornal O DIA

Dupla presa com grande quantidade de drogasFoto: Jornal O DIA

Publicado 25/09/2025 10:37 | Atualizado 25/09/2025 10:37

Itaboraí - Policiais Civis da 71ª DP, (Centro de Itaboraí), prenderam em flagrante nesta quarta-feira (24) dois homens acusados de tráfico e associação para o tráfico de drogas. A ação, coordenada pela Delegada Norma Passos Lacerda, teve como alvo integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, que atua na região.

Os suspeitos, Alcinei Irias Vargas dos Santos e João Lucas Pereira, foram surpreendidos na rua Projetada, no bairro Ampliação, enquanto comercializavam entorpecentes. Com eles, os agentes encontraram 190 pinos de cocaína, 65 trouxinhas de maconha, um tablete de aproximadamente 1 kg da droga, além de um celular e R$ 268 em espécie.

De acordo com a polícia, os dois confessaram envolvimento no tráfico local. Eles foram levados para a delegacia, onde tiveram a prisão em flagrante decretada.

A 71ª DP informou que segue realizando operações de inteligência e repressão para sufocar a atuação de facções criminosas na cidade.