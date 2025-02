Energia e união na roda cultural, celebrando a arte, a rima e a cultura de rua. - Foto: Caio Fabio

Energia e união na roda cultural, celebrando a arte, a rima e a cultura de rua. Foto: Caio Fabio

Publicado 07/02/2025 14:50

A Casa de Cultura Marise Moreira de Brito será palco da primeira edição da Roda Cultural, no dia 7 de fevereiro, às 19h. O evento, fruto da parceria entre a Secretaria de Cultura e a Batalha da Costa, expande os espaços de expressão artística, cria oportunidades para novos talentos e valoriza a cultura de rua.

A programação conta com batalhas de rima, freestyle e apresentações voltadas à arte da palavra e da música. A roda cultural reúne MCs, poetas e entusiastas do hip-hop para fortalecer o cenário local e incentivar a troca de experiências entre artistas e público. A entrada é gratuita.



Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Cultura pelo telefone (21)3782-9000 (RAMAL 3102) ou pelo Instagram - @cultura.itaguai.



SERVIÇO:

Roda cultural

Data: 7 de fevereiro

Horários: 19h

Local: Casa de Cultura Marise Moreira de Brito (Antiga Estação de Trem de Itaguaí)