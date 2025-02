Escolas Santa Rosa e Fusao Fukamati sofreram ampla reforma, com mobiliário novo e revitalização de espaços. - Fotos: Rui Okada e Italo Dornelles/Comunicação PMI

O governo interino de Itaguaí reinaugurou, na última terça-feira (4), duas escolas: a Escola Estadual Municipalizada Santa Rosa e a Escola Municipal Fusao Fukamati. Os eventos aconteceram, respectivamente, pela manhã e à tarde, e contaram com a presença de muitas personalidades do Executivo e do Legislativo municipais, além de cidadãos e pais e responsáveis dos alunos.



Ambas as unidades passaram por reformas significativas, e o sentimento geral era de alegria por contar com novas estruturas, movelaria, equipamentos e novidades que beneficiam, juntos, quase 800 dos 20 mil alunos da rede pública municipal.



Veja como foi em cada uma das escolas.



Escola Estadual Municipalizada Santa Rosa



Inaugurada em 1951, a Escola Estadual Municipalizada Santa Rosa é onde atuam 9 professores que ministram aulas do 1° ao 5° ano fundamental para 74 alunos. A unidade passou a integrar a rede pública municipal de Itaguaí em 1993. De lá para cá, sofreu diversas intervenções para melhorar suas instalações. A última reforma vinha sendo empreendida desde janeiro de 2024, e nesta terça (4) foi a reinauguração, com a presença maciça de autoridades do governo interino para prestigiar e festejar.



Quem não cabia em si de tanta alegria e emoção era a diretora da unidade, Marli dos Santos Fernandes. “Estou muito feliz! Foi uma reforma completa, desde piso até o teto, com instalação de ar-condicionado, novos revestimentos nos banheiros, instalação de uma sala de leitura, construção de um depósito externo. Além disso, temos novos mobiliários. É muita alegria!”, comemorou Marli, que há 26 anos atua na Escola Santa Rosa, 17 anos como professora e 9 como diretora.



Haroldo Jesus, prefeito interino, compareceu à reinauguração e declarou: “É sempre muito bom reinaugurar uma escola, são sonhos que se renovam. Os alunos precisam ter todas as condições para estudar com conforto, pois eles são o futuro do nosso município”.

Zélia Corrêa, secretária de Educação, também comemorou a reinauguração e usou a mesma palavra que Marli para definir o sentimento: “alegria”.



A escola atende na sua maioria alunos que moram no seu entorno, em Santa Rosa, mas muitos vêm de Chaperó para estudar. Agora, além da vista com a natureza espetacular do local – que evidencia a beleza de Itaguaí – os estudantes vão desfrutar dos espaços revitalizados e cinco salas de aula climatizadas. Cozinha e refeitório, que também fizeram parte da reforma, estão prontos para providenciar ótimas refeições.

Além de Zélia Corrêa (Educação), o primeiro escalão do governo interino compareceu em peso: os secretários Agenor Teixeira (Obras); Toni Coelho (Turismo e Esporte); Micheli Sobral (Assistência Social); Willian Cezar (Cultura); Fernando Stein Kuchenbecker Junior – Junior do Sítio (Eventos); Adilson Pereira Campos Junior – Adilson Pimpo (Ordem Pública e Limpeza Urbana) e Luciana Miranda (Ciencia, Tecnologia, Inovação e Comunicação).



Do Legislativo, compareceram os vereadores Fabinho; Julinho; Guilherme Kifer; Rachel Secundo; José Domingos e o líder do governo na Câmara, Sandro da Hermínio.



O evento de reinauguração contou com uma apresentação da premiada banda Bamita.



Escola Municipal Fusao Fukamati



Com mais de 700 alunos matriculados, a Escola Municipal Fusao Fukamati, situada no bairro de Chaperó, foi fundada no ano de 2007 e atende à educação infantil e ensino fundamental do primeiro ao nono ano de escolaridade, além de oferecer Educação de Jovens e Adultos (EJA). O colégio recebeu uma ampla reforma para oferecer um ambiente mais moderno e confortável aos seus alunos.



A unidade escolar passou por uma revitalização completa, incluindo a renovação dos espaços, novas mobílias, materiais lúdicos e pedagógicos, além da aquisição de equipamentos modernos para aprimorar o aprendizado dos estudantes. Durante a cerimônia, o prefeito interino Haroldo Jesus destacou a importância da educação e o compromisso da gestão municipal em proporcionar um ensino de qualidade.



A cerimônia aconteceu na tarde de terça-feira (04) e contou com a presença do prefeito interino Haroldo Jesus, da secretária municipal de Educação, professora Zélia Correa, vereadores, secretários municipais e membros da comunidade escolar.



"Hoje é um dia de grande alegria para Chaperó. Esta escola renovada representa mais do que uma obra física, é um compromisso com a educação das nossas crianças e o futuro da nossa cidade. O bairro de Chaperó é um dos maiores de Itaguaí e, por muito tempo, foi esquecido. Mas nossa missão é mudar essa realidade, garantindo que cada criança tenha acesso a um ensino de qualidade em um ambiente digno e acolhedor", afirmou o prefeito Haroldo Jesus.



Para o diretor da unidade, David Santos Ferreira, a reforma e modernização da escola vem coroar o trabalho de melhorias que vinha sendo realizado buscando construir um ambiente escolar que estimule o desenvolvimento e o crescimento acadêmico de seus alunos: “A gente vem fazendo um trabalho em prol da educação, buscando a melhoria das condições de vida dentro da escola cada vez mais para que, com novas propostas educacionais e novos projetos sendo desenvolvidos, os alunos possam ter uma melhor base de conhecimento para disputar concursos, como vários alunos nossos que saíram daqui no 9º ano e passaram para o CEFET, o CTUR, para a Escola Federal de Química no Rio de Janeiro, e para a Federal de Paracambi, por exemplo”, destacou o diretor escolar.



A escola leva o nome de Fusao Fukamati, um ilustre cidadão de Itaguaí, filho de um dos primeiros imigrantes japoneses que chegaram ao município na década de 1940. Fukamati foi um empresário de destaque e exerceu dois mandatos como vereador, deixando um legado de compromisso e dedicação à cidade.



Para Mara Fukamati, filha de Fusao Fukamati, é uma grande alegria ver a escola que leva o nome do seu pai ser revitalizada: “Fiquei emocionada! Tenho muito orgulho em ser filha do Fusao Fukamati. Sou itaguaiense, nascida e criada em Chaperó, e fico muito feliz em ver a história dele ser relembrada”.



A secretária de Educação, Zélia Correa, enfatizou o impacto da reforma na vida dos alunos e professores: "É muito gratificante ver essa transformação. A educação pública pode, sim, ser um caminho de sucesso para nossos jovens. Quando há comprometimento e amor pelo ensino, colhemos bons frutos."



A reinauguração da Escola Municipal Fusao Fukamati faz parte de um conjunto de investimentos na educação de Itaguaí. O prefeito reforçou que seguirá buscando recursos para a ampliação de projetos educacionais e infraestrutura escolar.



"Nosso compromisso é com o povo de Itaguaí. Investir na educação é garantir um futuro melhor para nossos jovens e nossa cidade. Continuaremos trabalhando incansavelmente para trazer melhorias e dar às nossas crianças o ensino que elas merecem", concluiu Haroldo Jesus.



A cerimônia de reinauguração contou com a apresentação da premiada banda Bamita e foi marcada por homenagens e agradecimentos aos profissionais da educação, vereadores e secretários municipais que contribuíram para a realização do projeto. A comunidade escolar celebrou a entrega da nova estrutura, que promete fortalecer o ensino e transformar a vida de centenas de estudantes.