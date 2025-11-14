Prefeito Dr. Rubão inaugura complexo educacional aguardado pela população há mais de uma décadaDivulgação/Prefeitura de Itaguaí
O espaço também conta com uma quadra municipal totalmente equipada, ampliando as oportunidades de prática esportiva e atividades escolares para os alunos.
O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, o Dr. Rubão, destacou o compromisso da gestão com a conclusão de obras que estavam paradas no município.
-É uma obra que ficou abandonada por anos. Quando retornamos à prefeitura, fomos à justiça responsabilizar aqueles que pararam e, hoje, depois de alguns anos, finalmente conseguimos entregar esta escola à população. Já na próxima segunda-feira começam as matrículas e vamos conseguir entregar esta escola já no início do ano letivo para as crianças estudarem - afirmou o prefeito.
A nova unidade de ensino foi planejada para atender estudantes da educação infantil ao 9º ano, com estrutura totalmente climatizada, informatizada e acessível.
-É uma escola moderna, toda climatizada, com ar-condicionado em todas as salas, informatizada e com total acessibilidade - completou Dr. Rubão.
O prefeito reforçou o significado desta entrega para a comunidade, que há anos aguardava por um equipamento de educação mais próximo de casa.
- Depois de 13 anos de início de obra, entregar isso que eles tanto precisam é uma grande conquista. Vamos continuar trabalhando para que Itaguaí seja a melhor cidade do estado - disse Rubão.
As pré-matrículas para o ano letivo começam segunda-feira (17), diretamente na unidade, trazendo mais comodidade e reduzindo deslocamentos para as famílias de Piranema.
Itaguaí inaugura Complexo Educacional em Piranema
Escola aguardada há mais de uma década vai abrir matrículas já na próxima segunda-feira
Porto Sudeste recebe navio com 1 milhão de barris de petróleo em Itaguaí
O VL Prime saiu da China, chegou ao litoral fluminense e segue para destino final o porto de Roterdã, na Holanda. Localizado na região metropolitana do Rio o porto também teve destaque na COP 30 recebendo o Selo de Sustentabilidade
Castramóvel atenderá moradores de Chaperó neste mês em Itaguaí
Serviço gratuito da Prefeitura acontece no Espaço do CRAS nos dias 17, 18, 19, 24 e 25 de novembro
Projeto "Guardião do Idoso" promove integração entre gerações em escola municipal de Itaguaí
Iniciativa premiada une as secretarias de Saúde e Educação para fortalecer o cuidado e o respeito com a pessoa idosa
Rio+Saneamento implanta sistema de automação na Unidade de Tratamento de Mazomba
No município de Itaguaí. A iniciativa permite o monitoramento em tempo real da qualidade da água distribuída na cidade
Tragédia de menino morto por picada de cobra vira palco político em Itaguaí
Manifestação reuniu cerca de 20 pessoas; faixa principal pedia ações do STF e do TSE e se quer mencionava o nome do adolescente Miguel
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.