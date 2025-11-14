Itaguaí - A Prefeitura de Itaguaí inaugurou, na tarde desta sexta-feira (14), o Complexo Educacional Professora Dulce da Silva Figueira, no bairro Piranema. A primeira parte do complexo entregue à população é a Escola Municipal, que passa a atender as crianças da região após mais de dez anos de espera.

Complexo educacional tem obras concluídas Divulgação/Prefeitura Itaguaí

O espaço também conta com uma quadra municipal totalmente equipada, ampliando as oportunidades de prática esportiva e atividades escolares para os alunos.O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, o Dr. Rubão, destacou o compromisso da gestão com a conclusão de obras que estavam paradas no município.-É uma obra que ficou abandonada por anos. Quando retornamos à prefeitura, fomos à justiça responsabilizar aqueles que pararam e, hoje, depois de alguns anos, finalmente conseguimos entregar esta escola à população. Já na próxima segunda-feira começam as matrículas e vamos conseguir entregar esta escola já no início do ano letivo para as crianças estudarem - afirmou o prefeito.A nova unidade de ensino foi planejada para atender estudantes da educação infantil ao 9º ano, com estrutura totalmente climatizada, informatizada e acessível.-É uma escola moderna, toda climatizada, com ar-condicionado em todas as salas, informatizada e com total acessibilidade - completou Dr. Rubão.O prefeito reforçou o significado desta entrega para a comunidade, que há anos aguardava por um equipamento de educação mais próximo de casa.- Depois de 13 anos de início de obra, entregar isso que eles tanto precisam é uma grande conquista. Vamos continuar trabalhando para que Itaguaí seja a melhor cidade do estado - disse Rubão.As pré-matrículas para o ano letivo começam segunda-feira (17), diretamente na unidade, trazendo mais comodidade e reduzindo deslocamentos para as famílias de Piranema.