Mestre Wanderley e o gesto característico que marca a sua fé católica: apontando para o maior dos mestres: Jesus Cristo, é o organizador do torneio de MMA em Itaperuna-RJFoto Beatriz Bandoli

Publicado 21/02/2025 21:02 | Atualizado 21/02/2025 21:22

Itaperuna-Neste sábado (22), a partir das 17 horas, com entrada franca, a quadra esportiva da Escola Municipal Francisco Ligiéro, no Bairro Cehab, será palco de um torneio de MMA-Artes Marciais Mistas, com sete lutas de atletas de Vitória-ES, Rio de Janeiro, e Itaperuna, sede da competição.

O destaque é a presença de Bebezão (Raphael Pessoa), lutador do UFC, e de atletas treinados por ele, que vão participar. A competição marca a primeira etapa de um TUF regional (The Ultimate Fighter) com lutadores da Região Noroeste Fluminense e Zona da Mata Mineira.



Os vencedores serão premiados com bolsas e a competição terá duas categorias de peso: até 61 kg e até 71 kg. Outras três etapas acontecerão em Porciúncula, Natividade e Carangola-MG, com os vencedores de cada cidade se enfrentando na superfinal no dia 10 de maio em Itaperuna.



O evento é organizado pelo mestre Wanderley de Lima, discípulo de duas lendas da Arte Suave: Carlson Gracie e Walter Guimarães.

NinoBellieny