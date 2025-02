Prefeito de Itaperuna-RJ, Nel Medeiros, deputado federalHugo Leal, ministra da Saúde Nízia Medeiros conversaram em Brasília-DF - Decom

Publicado 20/02/2025 10:33 | Atualizado 20/02/2025 10:36

Itaperuna- Mais um prefeito do Noroeste Fluminense está na Capital Federal nesta semana: Nel Medeiros (PL) se reuniu com a ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima. O encontro -assim como o prefeito Guilherme Fonseca (PSD) de Porciúncula- ( Ver AQUI ) foi intermediado pelo deputado federal Hugo Leal (PSD).

Uma das principais necessidades apresentadas pelo prefeito itaperunense foi a atualização do teto de recursos do HSJA-Hospital São José do Avaí. A medida é para garantir a ampliação e a manutenção da qualidade dos serviços prestados pela unidade hospitalar para continuar atendendo com eficiência a crescente demanda de Saúde Pública de Itaperuna e região.



Além disto foi sugerida pelo prefeito a construção de um hospital pediátrico regional em Itaperuna para oferecer atendimento especializado, focado no diagnóstico e tratamento de doenças raras. Cmo a cidade é um polo regional, não só do Noroeste Fluminense, mas também converge com as cidades das divisas dos estados do Espírito Santo e Minas Gerais- área denominada pelo agropecuarista Luis Adriano Silva como Vértice- Sudeste- a iniciativa tem amplitude de longo alcance.



