De prontidão no Samu 192, a técnica de Enfermagem Ruanna Robaina - Gabriel Clalp

De prontidão no Samu 192, a técnica de Enfermagem Ruanna Robaina Gabriel Clalp

Publicado 18/02/2025 10:58 | Atualizado 18/02/2025 11:11

Itaperuna- Perto de completar dois meses de atividades, o Samu 192-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Noroeste Fluminense, administrado pelo Conspinor- Consórcio Público Multifinalitário do Noroeste, continua operando com sucesso nas cidades da região: Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana, Porciúncula, São José de Ubá e Varre-Sai.

Quando e como Chamar o SAMU 192?

O SAMU deve ser acionado em casos de urgência e emergência médica ocorridos em residências ou espaços privados, como comércios, clubes, templos, entre outros. Situações comuns incluem:

Emergências clínicas e traumáticas como infarto, AVC, crises convulsivas, desmaios, dificuldades respiratórias graves, hemorragias intensas, e outras.

Acidentes domésticos: quedas com fraturas graves, queimaduras severas, intoxicações e envenenamentos.

Atendimento psiquiátrico: surtos psicóticos.

Agressões físicas: vítimas de violência que necessitem de atendimento médico imediato.

Para solicitar atendimento, ligue para 192 ou utilize o canal alternativo: (22) 99971-9773.

Quando Chamar o Corpo de Bombeiros (193)?

Emergências ocorridas em vias públicas (ruas, avenidas, rodovias) são de competência do Corpo de Bombeiros (193). Isso inclui:

Acidentes de trânsito com vítimas, vítimas presas em ferragens ou em cômodos, incêndios, deslizamentos, desabamentos, afogamentos e resgates em altura

O SAMU é composto exclusivamente por profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. Por isso, em emergências estruturais e de resgate, o Corpo de Bombeiros é o serviço responsável. no entanto, quando necessário, ambos os serviços colaboram para garantir o melhor atendimento às vítimas.

NinoBellieny com informações de Gabriel Clalp