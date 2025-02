A arma ilegal apreendida - 29º BPM

A arma ilegal apreendida29º BPM

Publicado 19/02/2025 11:07 | Atualizado 19/02/2025 11:08

Itaperuna- Um homem foi preso em flagrante após ameaçar sua ex-companheira de morte em um estabelecimento comercial no Centro da cidade. A mulher estava acompanhada de outro homem quando o suspeito se aproximou e reiterou as ameaças.



Policiais do 29º BPM foram chamados, com a informação de que o suspeito, morador do bairro São Mateus, estava armado e nervoso.



Ao chegarem à casa do acusado, os policiais não o encontraram, sendo recebidos pelo filho dele. Depois de autorizados a efetuarem buscas, a equipe encontrou um revólver 38 com a numeração suprimida, além de seis munições. Durante a operação, o suspeito retornou ao local e foi conduzido para a 143ª Delegacia de Polícia.



O indivíduo foi autuado por posse irregular de arma de fogo, ameaça de morte e enquadrado na Lei Maria da Penha, ficando preso à disposição da justiça. A ocorrência aconteceu na noite de segunda-feira (17).

NinoBellieny