Rafael Fabri, Nízia Andrade e Guilherme Fonseca - Ascom PMP

Publicado 19/02/2025 13:45

Porciúncula- O prefeito de Porciúncula, Guilherme Fonseca (PSD), está em Brasília nesta semana para articulações em benefício da cidade. Na terça-feira, 18, ele foi acompanhado pelo secretário de Saúde, Rafael Fabbri, e pelo deputado federal Hugo Leal (PSD), a um encontro com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e discutiram as necessidades urgentes do município.



Durante a reunião, o secretário de Saúde, Rafael Fabbri, apresentou à ministra Nízia, dados detalhados sobre a situação crítica da Secretaria de Saúde de Porciúncula, corroborados pelo prefeito Fonseca. Fabbri destacou os desafios enfrentados pelo município na Saúde e a necessidade de recursos para melhorar o atendimento à população.



A ministra da Saúde ouviu atentamente, e se mostrou solícita em buscar soluções. Ela reconheceu a importância de apoiar Porciúncula e outros municípios do Noroeste Fluminense nas necessidades urgentes de cada um.

NinoBellieny