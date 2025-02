Subcomandante, tenente-coronel PM Monteiro e comandante, coronel PM Fabiano, do 29º Batalhão de Polícia Militar sediado em Itaperuna-RJ - P5

Subcomandante, tenente-coronel PM Monteiro e comandante, coronel PM Fabiano, do 29º Batalhão de Polícia Militar sediado em Itaperuna-RJP5

Publicado 21/02/2025 14:23 | Atualizado 21/02/2025 14:33

Itaperuna- A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro celebrou em uma cerimônia de premiação os destaques operacionais e administrativos do 29º Batalhão de Polícia Militar, na quinta-feira (20), no auditório da Unig Campus V, relativos ao quarto trimestre de 2024. A solenidade foi conduzida pelo comandante, coronel Fabiano Santos de Souza.



Foram homenageados os policiais que mais se destacaram em suas funções, tanto em operações quanto na administração, em reconhecimento pelo empenho e a dedicação nos municípios cobertos pela unidade: Itaperuna, São José de Ubá, Laje do Muriaé, Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Italva e Varre Sai.



Os nomes dos militares

1ª Companhia, Itaperuna:

Sargento Aroldo, sargento Talysson, cabo Souza, cabo Deiveson, sargento Antônio Carlos, sargento M Romão, sargento Rezende, sargento Fernando Guedes, cabo Mazorque, soldado T Santana, subtenente Osório, sargento L Faria.



2ª Companhia Bom Jesus do Itabapoana:

Sargento Frias, sargento Almeida, sargento Henrique, sargento Abner, sargento C de Oliveira, sargento Anselme, sargento André, cabo Lessa, sargento Mozella, cabo Danilo Lins.



3ª Companhia Porciúncula:

Sargento Prevato, sargento Eduardo, cabo R Araújo, cabo Bruno Ferraz, sargento Clayton, sargento Rodrigo Oliveira.



4ª Companhia Cardoso Moreira/Italva:

Sargento Silmar, sargento Nunes, sargento Ronei, cabo Vidal, cabo Frias, cabo F Campos, sargento Anselmo, cabo Purificati, cabo Jaílton, cabo Goulart, soldado Breno.



Destaque Administrativo:

Subtenente Do Carmo, sargento Xavier, sargento Wallce, sargento Fábio Moraes, cabo Baptista, cabo Thurler, cabo Júnior.



Destaque Distinção e Reconhecimento:

Sargento Reserva Remunerada Lândia.



Equipes de Inteligência:

Subtenente P. Cesar, sargento Andriosos, sargento Espinato, sargento Amaral.



NinoBellieny