No backdrop da delegacia ninguém gosta de ser fotografado - Foto: 143ª DP

No backdrop da delegacia ninguém gosta de ser fotografadoFoto: 143ª DP

Publicado 21/02/2025 10:44 | Atualizado 21/02/2025 10:50

Itaperuna-Policiais civis da 143ª Delegacia de Polícia, coordenados pelo delegado Carlos Augusto Guimarães da Silva. e o adjunto Gabriel Ramos Souza, prenderam em flagrante um indivíduo acusado de agredir e ameaçar a companheira. O incidente ocorreu na Avenida Senador Francisco Sá Tinoco, mais conhecida como Beira-Rio, no Centro.



Os agentes localizaram o suspeito às margens do Rio Muriaé e, em seguida, o conduziram para a DP também no Centro, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça. As infrações correspondem aos artigos 129 (lesão corporal) e 147 (ameaça) do Código Penal Brasileiro. A ocorrência foi na quarta-feira (19).



A Polícia Civil pede o apoio dos cidadãos para tornar Itaperuna uma cidade mais segura. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da 143ª DP pelo número 22- 98831-8027.

NinoBellieny