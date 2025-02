Ilustração - Pixabay

Publicado 22/02/2025 10:17 | Atualizado 22/02/2025 10:19

Itaperuna- Um motociclista ficou gravemente ferido depois sofrer em um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (22), no Bairro Cidade Nova.



Pilotando uma moto Honda CG Titan 160, ele trafegava em direção ao Centro da cidade, quando perdeu o controle quase em frente ao Ginásio Poliesportivo, e colidiu contra um dos postes de iluminação do canteiro central, que com a violência do impacto, acabou sendo derrubado, por volta das 04:25h.



A vítima foi socorrida pelos Bombeiros ao HSJA-Hospital São José do Avaí, e ainda não há notícias sobre estado atual de saúde dele.

NinoBellieny com informações de Wanderson Garcia