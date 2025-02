Durante a perseguição - ATP

Publicado 23/02/2025 08:28 | Atualizado 23/02/2025 08:58

Itaperuna- Na noite de sábado (22) uma operação policial do 29º BPM, resultou na apreensão de um veículo clonado e uma arma de fogo. Com informações sobre um carro que estava com quatro suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, e armados, os policiais iniciaram um patrulhamento intenso na área.

Na perseguição bem-sucedida, os sujeitos foram interceptados, e com eles havia, um revólver carregado com seis munições intactas, além do carro ser um transformer, clonado com força.



A ocorrência foi registrada na 143ª DP, com autuação por posse irregular de arma de fogo e adulteração de veículos. Os crimes cometidos na situação descrita podem ser enquadrados em diferentes artigos do Código Penal Brasileiro:



Posse Irregular de Arma de Fogo: Artigo 12 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), que trata da posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A pena prevista é de detenção de 1 a 3 anos e multa.



Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor: Artigo 311 do Código Penal Brasileiro, que trata da adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A pena prevista é de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Os quatro permaneceram detidos, à disposição da justiça.

