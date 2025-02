Ilustração - Pixabay

Itaperuna- Na noite de sábado (22), em Itaperuna, dois jovens foram baleados na Rua Marieta Xavier, no Bairro Surubi. Dois jovens, um de 23 anos, e o outro de 15, estavam sentados conversando na calçada quando foram surpreendidos por dois indivíduos em uma motocicleta.

O carona disparou tiros contra os dois, acertando na coluna cervical do mais velho, já no adolescente, no queixo e em um dos braços.

No local foram encontrados dois estojos de munição e um fragmento de calibre 9mm. As vítimas foram encaminhadas ao HSJA- Hospital São José do Avaí. O caso foi registrado na 143ª DP, que está investigando a tentativa de homicídio em dobro.

