Publicado 25/02/2025 09:43 | Atualizado 25/02/2025 09:47

Itaperuna- A 14ª edição da Corrida e Caminhada de São José atrai atenções antes mesmo da largada. Com mais de 600 inscritos até o momento, se firma no calendário esportivo do estado do Rio de Janeiro. A competição reúne atletas de todas as idades e perfis, refletindo o aumento do interesse pelo esporte e a força da comunidade.



Nivaldo Godoy, o Professor Godoy, é o criador do evento, e atual secretário Municipal de Esporte e Lazer, o que garante o apoio integral da Prefeitura na infraestrutura desta edição.



A CCSJ surgiu de uma conversa de alunos do Projeto Godoy e a constatação de que não havia algo esportivo no dia do padroeiro de Itaperuna, São José. Com a aprovação do pároco local, a corrida foi lançada, incluindo uma categoria especial para padres e freiras.



A prova evoluiu: das inscrições manuais à cronometragem eletrônica com chips. Este ano, a prova infantil chega à segunda edição, com 150 crianças inscritas.



A importância do social



Uma parte essencial é a doação de alimentos. Os participantes entregam um quilo de alimento não perecível na retirada do kit, e tudo é destinado aos trabalhos assistenciais da Matriz São José do Avahy.

Números



A Corrida e Caminhada de São José impressiona pelos números: 1.000 atletas adultos, 200 crianças, 114 pessoas trabalhando durante a prova, 300 grades delimitando o percurso e oito quilômetros de fitas zebradas. A expectativa é que o primeiro colocado complete o percurso em 14 minutos e 30 segundos, e o último em 1 hora e 15 minutos.



Evento Inclusivo e de fé



O padre Luíz Carlos Amorim, e a Paróquia de São José, apoiam, e para ele, a corrida evangeliza, socializa e promove saúde.

Para participar



A Corrida e Caminhada de São José sempre acontece no feriado itaperunense, 19 de março, em homenagem ao padroeiro. As modalidades incluem corrida de 5 km, caminhada de 5 km e corrida infantil. As inscrições podem ser feitas AQUI.

.A retirada do kit é feita no dia 18 de março, com mais informações disponíveis no site ou pelo telefone 22- 99807-3220.

NinoBellieny com informações de Eusébio Dornellas