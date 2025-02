Os cabos recuperados - 143ª DP

Publicado 25/02/2025 11:36

Itaperuna- Policiais civis da 143ª DP e militares do 29º BPM investigaram uma denúncia de queima de objetos nas proximidades do terreno do Unidos Atlético Clube, na Estrada Mourão Filho, dentre os bairros Vinhosa e Aeroporto.

Os agentes não encontraram suspeitos, mas apreenderam cerca de 200 quilos de fios de cobre queimados recentemente no local. Os criminosos atearam fogo para retirar o isolante de borracha de silicone dos cabos de cobre usados em eletricidade e comunicação. O material foi levado para a 143ª DP.



O furto de fios de cobre é problema crescente no Brasil, causando prejuízos para empresas e a população. Em 2024, quase 5 milhões e meio de metros de cabos de cobre foram roubados no país, afetando diretamente mais de 7 milhões de pessoas. O prejuízo estimado para as concessionárias de energia e telecomunicações é alarmante, com perdas que podem ultrapassar 1 bilhão de reais por ano.



Os riscos para quem pratica esse tipo de crime são elevados. Além das consequências legais, como a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, conforme o artigo 155 do Código Penal Brasileiro, os ladrões se expõem ao perigo de eletrocussão ao manusear cabos energizados.

A prática também afeta serviços essenciais, como hospitais, escolas e sistemas de transporte público, causando interrupções que prejudicam milhares de pessoas.



A Polícia Civil e as concessionárias de energia têm intensificado as ações para combater o furto de fios de cobre. Em São Paulo, por exemplo, uma força-tarefa envolvendo as polícias civil e militar e a Enel Brasil foi criada para reduzir esse tipo de crime. A iniciativa inclui a substituição de tampas de ferro por tampas de concreto nos acessos à rede subterrânea, monitoramento remoto com sensores e alarmes, e reforço na segurança patrimonial.



