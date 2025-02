Deputado federal Murillo Gouveia ( União) - Congresso

Deputado federal Murillo Gouveia ( União)Congresso

Publicado 25/02/2025 15:42 | Atualizado 25/02/2025 15:44





"Reconhecemos com grande apreço o apoio do deputado Murillo Gouveia cujo compromisso tem sido essencial para o desenvolvimento de nossas ações em prol da saúde pública", destacou o perfil oficial do hospital.



O HSJA também informou que, em conformidade com os princípios de transparência e ética, a prestação de contas estará acessível para consulta no

Itaperuna- O HSJA-Hospital São José do Avaí reconheceu publicamente o apoio do deputado Murillo Gouvea (União) em nota divulgada nas redes sociais:"Reconhecemos com grande apreço o apoio do deputado Murillo Gouveia cujo compromisso tem sido essencial para o desenvolvimento de nossas ações em prol da saúde pública", destacou o perfil oficial do hospital.O HSJA também informou que, em conformidade com os princípios de transparência e ética, a prestação de contas estará acessível para consulta no site oficial da instituição . A medida é para garantir a clareza das ações e permitir que a comunidade acompanhe de perto os investimentos.