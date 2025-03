Imagem batizada com o nome de Raízes de Luz - Foto Cyro Carvalho @carferndrones

Publicado 26/03/2025 10:22 | Atualizado 26/03/2025 10:38

Itaperuna- Cyro Carvalho Ferreira, técnico de TI e fotógrafo desde o ano passado, registrou um momento notável na noite de terça-feira (25) em Itaperuna. Por volta das 20h, Cyro, utilizando uma câmera Sony Sit A57 com lente Minolta 28-135mm f/4-4.5, fotografou um relâmpago ramificado.



Como o próprio nome sugere, caracteriza-se pela divisão das descargas elétricas em várias direções, criando padrões complexos no céu. Esse tipo de fenômeno é relativamente comum em tempestades elétricas, mas proporciona um espetáculo visual único, e exige paciência do fotógrafo.



Morador do Bairro Lions, em Itaperuna, Cyro tem conciliado sua ocupação na Tecnologia de Informação com a prática da fotografia, incluindo o uso de drones, iniciada no ano passado.

NinoBellieny