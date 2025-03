A nova secretária-geral do Partido Republicanos em Itaperuna-RJ, Rosana Oliveira - Republicanos Itaperuna-RJ

A nova secretária-geral do Partido Republicanos em Itaperuna-RJ, Rosana OliveiraRepublicanos Itaperuna-RJ

Publicado 26/03/2025 11:17

Itaperuna- O Republicanos de Itaperuna oficializou na terça-feira (25), Rosana de Souza Oliveira como secretária-geral do movimento Mulheres Republicanas no município. A advogada, que também exerce a função de tesoureira no partido, foi nomeada por Flávio Ferreira Cruz, presidente do Diretório Municipal.



Rosana amplia a representatividade feminina na política local, incentivando uma participação mais ativa das mulheres em decisões partidárias e espaços de poder. O coletivo Mulheres Republicanas, presente em todo o país, aumenta o protagonismo feminino, defende políticas públicas voltadas às mulheres e combate a violência política de gênero.

A advogada será a responsável pelas campanhas de filiação, encontros temáticos, formações políticas e interações sociais no município.

NinoBellieny