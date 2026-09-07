Lançamento aconteceu dia primeiro de setembro e já redesenha o mapa da sobrevivência e dignidade na saúde - Foto Decom/Divulgação

Lançamento aconteceu dia primeiro de setembro e já redesenha o mapa da sobrevivência e dignidade na saúde Foto Decom/Divulgação

Publicado 07/09/2026 16:22

Itaperuna - Por iniciativa do governo de Itaperuna (RJ), a saúde pública do município e de todo o Noroeste do Estado do Rio de Janeiro vive um novo capítulo a partir do lançamento do Programa "Somos Um Só Coração", em parceria estratégica com o renomado Hospital São José do Avaí (HSJA).

O programa foi oficializado no dia 1º de setembro e, logo nas primeiras 24 horas de operação, quatro vidas foram salvas graças à nova estrutura de atendimento rápido. O anúncio, feito pelo presidente do hospital, Eugênio Carlos A. Tinoco, emocionou a equipe municipal liderada pelo prefeito Nel Medeiros.

Também se sensibilizaram com o resultado imediato o vice-prefeito Jair Neto e o secretário de Saúde, Sávio Saboia, além de diversas autoridades regionais presentes no auditório da instituição. O grande diferencial do "Somos Um Só Coração" é o combate implacável ao relógio.



Sob um protocolo unificado, o paciente com suspeita de infarto recebe o eletrocardiograma em até dez minutos após dar entrada na urgência. Em seguida, os laudos são analisados em tempo real por um grupo de médicos plantonistas via WhatsApp, em um serviço disponível 24 horas por dia. A justificativa é que, em casos de infarto agudo do miocárdio, cada minuto perdido significa a morte de milhões de células cardíacas. O programa integra, de forma inédita, uma cadeia completa de socorro que envolve desde as unidades de pronto atendimento, como o PU e a UPA, até o SAMU e a alta complexidade do Hospital São José do Avaí. Sob um protocolo unificado, o paciente com suspeita de infarto recebe o eletrocardiograma em até dez minutos após dar entrada na urgência. Em seguida, os laudos são analisados em tempo real por um grupo de médicos plantonistas via WhatsApp, em um serviço disponível 24 horas por dia.

EXCELÊNCIA - Constatada a necessidade de cirurgia, entra em cena o sistema de "vaga zero", que garante a transferência imediata e a realização da angioplastia ou do procedimento adequado em um teto máximo de 120 minutos. Para Itaperuna, o programa consolida o compromisso da gestão em modernizar a atenção básica e a rede de urgência.

A proposta resumida pelo prefeito é oferecer à população um padrão de excelência antes restrito aos grandes centros metropolitanos, gerando um impacto que transborda as fronteiras do município. Como Itaperuna historicamente funciona como o polo de saúde do Noroeste Fluminense, a eficiência desse protocolo protege também os moradores de diversas cidades vizinhas.

Ao unir a agilidade do serviço público municipal à expertise técnica e à estrutura do Hospital São José do Avaí, o "Somos Um Só Coração" contribui diretamente para resolver um dos maiores gargalos da medicina de urgência regional. O programa já está em plena operação, redesenhando o mapa da sobrevivência e da dignidade na saúde do interior fluminense.