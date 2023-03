Itatiaia termina 2022 com saldo negativo de empregos - Divulgação

Itatiaia termina 2022 com saldo negativo de empregosDivulgação

Publicado 02/03/2023 12:00 | Atualizado 02/03/2023 15:15

O ano de 2022 não foi nada bom para a economia de Itatiaia, cidade com 32 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE. De janeiro a dezembro, foram fechados 321 postos de trabalho, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O número é derivado de 3.144 admissões e 3.465 demissões.

Em comparação com o ano de 2021, a queda foi de 138%. Entre janeiro e dezembro daquele ano foram criadas 842 portas de emprego. Número positivo puxado pelo ótimo período na Indústria e no setor de Serviços.

O resultado negativo do ano passado foi puxado pelos setores de Serviços, que demitiu 325 pessoas, e Indústria, que desligou 82 colaboradores. Em compensação, Agropecuária, Comércio e Construção Civil contrataram 86 trabalhadores.

No ano passado, o mês de fevereiro foi o pior para o município. Ao todo, foram menos 383 vagas, sendo a maioria de Serviços. O último trimestre, outubro a dezembro, também não foi satisfatório. Todos os três meses registraram mais demissões do que admissões.

Em nota, a Prefeitura de Itatiaia disse que vem adotando medidas para superar os efeitos da instabilidade político-administrativa ocasionados entre janeiro de 2021 e março de 2022, quando a cidade foi governada por três prefeitos interinos, além dos efeitos da pandemia de Covid-19. Que ao assumir o governo, em abril de 2022 , os dados do Caged já apontavam indicadores negativos, aliada a uma recessão em todo o Brasil após o primeiro turno das eleições.

Destacou ainda que aprovou uma lei de incentivo fiscal, para atrair novas empresas para a cidade, além de fazer um trabalho na capacitação de mão de obra. Um condomínio comercial existente em Itatiaia há 10 anos fechou janeiro com 100% de ocupação em seus 17 módulos. Os últimos três armazéns que ainda estavam vagos já foram alugados e também serão ocupados. No mesmo mês, uma empresa do ramo de higiene pessoal e outra, na área de prestação de serviços, iniciaram suas atividades com a contratação de 80 moradores.