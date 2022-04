Irineu Nogueira toma posse como prefeito eleito de Itatiaia | Itatiaia | O Dia

Posse foi realizada na Câmara Municipal de Itatiaia - Divulgação

Publicado 01/04/2022 10:04

O prefeito eleito de Itatiaia, Irineu Nogueira (PTB), foi empossado na noite de quinta-feira (31) em cerimônia realizada na Câmara Municipal de Vereadores. A solenidade contou com a presença de apoiadores, autoridades da região e moradores. Na eleição suplementar do dia 13 de março, Irineu e o vice Denilson Sampaio (PSDB) foram eleitos com 8.507 votos (47,95%).

Em seu discurso, ele prometeu retribuir a confiança com trabalho. "Obrigado a todos que compareceram à sessão solene de posse. Minha família, políticos de todas as esferas, destacando a presença dos deputados federais Márcio Labre e Luiz Antônio e também entre tantas autoridades o prefeito da minha cidade natal, Senhora dos Remédios/MG, William Nunes (MDB). E quero agradecer mais uma vez de coração a população de Itatiaia que me elegeu para essa missão de administrar a cidade".



Durante a manhã, os eleitos foram diplomados no Cartório Eleitoral de Resende pelo juiz eleitoral Hindenburg Kuhler. A diplomação aconteceria em Itatiaia, mas foi transferida para a cidade vizinha por determinação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), que alegou ser uma medida de segurança.