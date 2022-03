Avenida dos Expedicionários, no Centro - Divulgação

Publicado 30/03/2022 10:37

Por conta da cerimônia de posse do prefeito eleito que acontecerá na Câmara Municipal de Itatiaia, o trânsito na Avenida dos Expedicionários, no Centro, sofrerá alterações nesta quinta-feira (31). De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCMI), a partir das 18h o fluxo de veículos funcionará em mão única, sendo permitida apenas a saída de veículos da via. A entrada será realizada pela Rua Prefeito Assumpção, no Centro.

Entre 18h e 22h, será proibido estacionar na Avenida a partir do cruzamento da Rua Raul Cotrim até as proximidades do Colégio Cenecista Castello Branco. Após esse horário será liberado apenas a parada para embarque e desembarque de passageiros. Guardas municipais farão a orientação dos motoristas sobre os locais permitidos para estacionamento. Em caso de emergência, moradores podem ligar para 153.