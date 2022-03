Câmara Municipal de Itatiaia - Divulgação

Publicado 29/03/2022 10:38

Na próxima quinta-feira (31), a Câmara Municipal de Itatiaia realiza a Solenidade de Posse do prefeito eleito, Irineu Nogueira (PTB), e do seu vice, Denilson Sampaio (PSDB). A cerimônia acontecerá às 19h, no plenário Dr. Walter Martins Moreira situado na Avenida dos Expedicionários, nº 205, Centro, e contará com a presença de autoridades municipais e da comunidade.