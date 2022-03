Irineu Nogueira é o novo prefeito de Itatiaia, no sul do Estado - Divulgação

Publicado 13/03/2022 19:07 | Atualizado 13/03/2022 21:30

Irineu Nogueira (PTB) foi eleito o novo prefeito de Itatiaia, no Sul Fluminense, nas eleições suplementares neste domingo (13). O empresário, de 59 anos, recebeu 8.507 votos (47,95% dos votos válidos). Ele e o vice, o empresário Denilson Sampaio (PSDB), de 50 anos, administram a cidade até dezembro de 2024.



Com 100% das urnas apuradas, em segundo lugar ficou Bruno Diniz (SD), com 6.286 votos (35,43%); seguido de Silvano Rodrigues da Silva (PSC), com 2.558 votos (14,42%); Fabíola Soares (PSOL), com 285 votos (1,61%); e Adalberto Luiz Bisol (PDT), com 104 votos (0,59%).





O prefeito eleito ainda apontou quais serão suas prioridades. "Saúde e Educação são os nossos maiores problemas, mas são vários os setores que precisam melhorar: nós não temos água tratada, não temos saneamento. Durante a campanha eu já estava indo ao Rio de Janeiro e a Brasília para buscar recursos para começar a trabalhar, porque a gente não vai parar. É desmanchar o palanque e trabalhar! Essa é a nota meta", finalizou.



Propostas

Na Saúde, Irineu quer ampliar e equipar o Hospital Municipal para atender as pessoas. No ramo da Educação, sua gestão pretende investir na reforma das escolas, na revisão do plano de cargos e carreiras e implantação de contraturno. Criar o Centro de Capacitação para qualificação da mão de obra que busca vagas nas indústrias, no Turismo e em segmentos é uma de suas propostas para recuperar a Economia.



No âmbito da Assistência Social, deseja melhorar o Centro de Convivência do Idoso, abrangendo atendimento à saúde, atividades culturais e de lazer. O Turismo, setor importante para o município, também será sua prioridade. De acordo com seu plano de governo, quer intensificar a infraestrutura de Penedo, Maromba, Maringá, Vales e no entorno do Parque Nacional.



Eleições suplementares

O ex-prefeito Eduardo Guedes, o Dudu, foi eleito em 2016 e reeleito em 2020, mas como tinha assumido o cargo de prefeito provisório em 6 de julho de 2016, a 89 dias antes de sua primeira vitória nas urnas. No entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a reeleição em 2020 configurou um terceiro mandato consecutivo, o que é proibido.



Com isso, o presidente da Câmara de Vereadores, Imberê Moreira Alves (PRTB), assumiu o cargo de forma interina, mas foi afastado por suspeita de improbidade administrativa. Em junho de 2021, o novo presidente da Câmara dos Vereadores, Silvano Rodrigues da Silva (PSC), passou a administrar a prefeitura.



