99ª Delegacia de ItatiaiaDivulgação

Publicado 13/03/2022 12:45

A Polícia Militar (PM) já deteve durante a manhã deste domingo (13) duas pessoas por suspeita de prática de boca de urna durante as eleições suplementares de Itatiaia. Os suspeitos apreendidos foram ouvidos e liberados.

O primeiro caso aconteceu no bairro Jardim Itatiaia. O motorista de um carro, de 49 anos, estava dentro do veículo próximo a um local de votação com dois jovens e diversos materiais de campanha. O suspeito foi levado para a 99ª DP de Itatiaia, onde foi autuado por boca de urna, ouvido e liberado.

No bairro Vila Maia, um adolescente de 17 anos foi flagrado entregando santinhos de um candidato a prefeito. Aos policiais, ele disse que receberia R$ 20 para praticar boca de urna. A proposta seria de um grupo de pessoas que estava escondido dentro de um carro, que não foi identificado. Ele foi levado para a delegacia, ouvido e liberado. O material ficou apreendido.