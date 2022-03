Irineu Nogueira (PTB) - Divulgação

Publicado 09/03/2022 10:40

Irineu Nogueira, de 59 anos, é empresário. Atualmente, é dono de dois estabelecimentos em Penedo, colônia finlandesa e importante região turística do município. Seu vice é o empresário Denilson Sampaio (PSDB), de 50 anos. Confira abaixo as propostas:

SAÚDE

"Vamos tirar a Saúde de Itatiaia do CTI. Vamos corrigir o que provoca a falta de medicamentos ao paciente do SUS. Fazer mutirões de consultas e cirurgias para desafogar as filas. Criar Centro de Imagens, com Raio-X, ultrassom, tomografia, e Laboratório de análise clinica próprios, pondo fim à terceirização dos serviços. Ampliar e equipar o hospital municipal para atender às pessoas com dignidade."

EDUCAÇÃO

"Faz-se urgente a recuperação do ensino. Traçamos um plano emergencial para compensar a defasagem de aprendizado provocada pela pandemia e agravada pela falta de gestão. Vamos distribuir tablets e informatizar toda a rede municipal. Garantir também merenda e transporte escolar de qualidade. Investiremos na reforma das escolas, na revisão do plano de cargos e carreiras e implantação de contraturno."

ECONOMIA

"É preciso desburocratizar a máquina pública para atrair investimentos, incentivando empreendedores e cooperativas. Vamos criar o Centro de Capacitação para qualificação da mão de obra que busca vagas nas indústrias, no Turismo e em segmentos. Faz-se necessária ainda a elaboração de projetos que atraiam verbas federais e estaduais para setores como infraestrutura, educação, saúde e cultura."

SOCIAL

"Vamos investir no Centro de Convivência do Idoso, abrangendo atendimento à saúde, atividades culturais e de lazer. Também ações efetivas para pessoas com necessidades especiais, crianças, jovens e mulheres em situação vulnerável. Revitalizar os centros que concentram os serviços sociais será prioridade, proporcionando boas condições de trabalho a quem atua ali e gerar mais conforto aos usuários."

TURISMO

"O turismo é o grande potencial para gerar emprego e renda em Itatiaia. Para isso teremos calendário de eventos que estimule a ocupação da rede hoteleira o ano todo. Mas é preciso investir urgente na infraestrutura de Penedo, Maromba, Maringá, Vales e no entorno do Parque Nacional. Boas estradas, calçamento, atendimento à saúde e ordem pública são essenciais para que o turista volte à Itatiaia."

Como você espera que o seu governo seja conhecido?

"Quem me conhece sabe que sou trabalhador e dedicado ao que faço. Nosso governo vai ser reconhecido pela honestidade, eficiência e compromisso com o povo. Nosso empenho será para transformar Itatiaia em modelo de gestão pública, com transparência, deixando no passado essa velha política que aí está no poder. Eu e minha equipe trabalharemos pelo melhor para os moradores e, assim, sermos lembrados."