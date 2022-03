Bruno Diniz (SD) - Divulgação

Publicado 09/03/2022 10:37

Bruno Diniz, tem 35 anos e, atualmente, é vereador do município de Itatiaia. Formado em Sistemas de Informação e especialista em Gestão de projetos, já trabalhou nas indústrias da região das Agulhas Negras. Seu vice é o médico Márcio Braga (CIDADANIA), de 52 anos. Confira abaixo as propostas:

SAÚDE

"Iremos realizar uma grande reformulação no sistema de saúde, desde a expansão da atenção básica, como na reforma do Hospital Municipal. Melhorar as condições de estrutura e atendimento, para que possamos melhorar o serviço para os munícipes. Sempre qualificando e valorizando os nossos profissionais. A saúde sempre será uma de nossas prioridades e vamos sempre zelar pela vida de nossos munícipes."

EDUCAÇÃO

"Vamos implementar uma Educação de qualidade, ações que venham ao encontro das necessidades educacionais dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, como reforma das escolas do município, climatização dos ambientes para melhores condições para nossos alunos e professores. Iremos proporcionar também remuneração e condições de trabalho adequadas e motivadoras para nossos profissionais."

ECONOMIA

"Itatiaia é um dos municípios mais promissores do Estado. Iremos implementar políticas públicas serias, incentivando o microempreendedor e o empreendedorismo por meio da criação de novas áreas industriais, aumento da oferta de microcrédito, oferecendo capacitações e treinamentos individuais. Vamos buscar incentivar também nossos comerciantes e com isso gerar mais empregos para toda nossa população."

SOCIAL

"Nossas propostas se destinam a manter e aprimorar a qualidade do atendimento do CRAS e CREAS. Vamos promover ações de cidadania nos bairros, obter programa de atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais, visando melhorar seu acesso a serviços de saúde, entretenimento, qualificação profissional e integração familiar, entre outras propostas voltas para parte social do nosso município."

TURISMO

"Itatiaia tem um polo turístico muito forte, um dos principais é o Parque Nacional. Iremos obter um Projeto de Criação do Calendário de Eventos, englobando todo nosso município, como o turismo ecológico, o gastronômico, entre outros. Vamos revitalizar o portal de Penedo e implementar um portal para Maromba e Maringá. Faremos paisagismo em todas as nossas localidades para fomentar mais o turismo."

Como você espera que o seu governo seja conhecido?

"Um governo com uma gestão inovadora. Eu e o Dr. Márcio Braga faremos uma gestão eficiente e qualificada, aproximando o cidadão do poder público, implantando políticas públicas voltadas às necessidades da nossa população, uma vez que quero trazer toda experiência que obtive durante meus 15 anos de indústria para dentro de nosso município. Faremos uma gestão inovadora e sustentável em nossa cidade."