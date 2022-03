Via Dutra - Divulgação

Via DutraDivulgação

Publicado 02/03/2022 10:01

Começou na terça-feira (1º), a nova concessão da Rodovia Presidente Dutra, no trecho que liga Rio de Janeiro a São Paulo. O leilão foi vencido pelo grupo CCR, que agora opera com o nome de CCR Rio-SP. O novo contrato é de 30 anos.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anunciou redução das tarifas em quase todas as praças de pedágio. Em itatiaia, o valor era de R$ 14,20 e caiu para R$ 11,10. Motos, triciclos ou motonetas não pagarão mais pedágio.

Veja abaixo os valores atualizados:

Arujá (SP) - R$ 3,40

Guararema (SP) - R$ 3,40

Jacareí (SP) - R$ 6,20 (Manteve o valor)

Moreira César (distrito de Pinda, SP) - R$ 13

Itatiaia (RJ) - R$ 11,10

Viúva Graça (RJ) - R$ 12,90

Outra novidade é o Desconto de Usuários Frequentes (DUF), aplicado a motoristas que tiverem o equipamento de pagamento automático. A partir da segunda passagem pela mesma praça de pedágio, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês, o desconto será efetuado. O desconto no preço do pedágio pode chegar a 73% com limitação a 30 passagens.