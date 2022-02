Árvore está pendurada sobre os fios de alta tensão - Divulgação

Publicado 23/02/2022 12:14

Moradores da Rua Perugino, no bairro Jardim Martinelli, em Penedo, na cidade de Itatiaia, estão temerosos com um possível acidente após a queda de uma árvore sobre os fios de alta tensão. A árvore caiu por volta das 16h durante a chuva da última segunda-feira (21) e até agora não foi retirada.

De acordo com o morador Alessandro Prenazzi já foram registrados pedidos na concessionária de energia informando risco de vida e danos materiais. "Essa ocorrência fica quase em frente a Associação Beneficente Arcanjo Gabriel que auxilia deficientes. Tem kombi passando o dia todo e já vamos para 48h da ocorrência sem um mínimo de atenção da Enel. Inclusive, o primeiro protocolo foi aberto pela Defesa Civil informando o risco iminente", disse.

Com a demora no atendimento, alguns moradores retiraram os galhos que caíram na via, mas o caule da árvore ainda está pendurado nos fios de alta tensão. "Estamos com luz, pois o cabo ainda não se rompeu, mas está segurando a árvore inteira. Se tiver mais vento pode cair, pode matar de pancada ou de choque", completa Prenazzi.

A Associação de Moradores e Amigos do Jardim Martinelli (AMAJM) informou que já abriu protocolos na Defesa Civil e na Secretaria de Meio Ambiente para que os pedidos de poda das árvores sejam encaminhados à concessionária, mas não teve retorno.

Em nota, a Prefeitura de Itatiaia, por meio da Defesa Civil Municipal, informou que já tomou ciência do problema que ocorre na Rua Perugino, no bairro Jardim Martinelli, e acionou a concessionária Enel para que possa realizar o serviço o quanto antes, evitando assim transtorno aos moradores locais. A equipe reforça que quedas e podas de árvores em contato com a rede elétrica só podem ser realizadas pelas concessionárias de energia elétrica responsáveis pelo fornecimento nos perímetros.

A Enel Distribuição Rio informou que uma equipe está a caminho do local para realizar o corte da árvore. A companhia esclarece que também verificará a necessidade de podas em árvores no bairro citado, caso os galhos estejam tocando a rede da distribuidora.