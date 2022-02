Paço Municipal Campo Belo, no Centro. - Divulgação/PMI

Publicado 22/02/2022 11:02

A Prefeitura de Itatiaia, através da Controladoria Geral do Município, realiza nesta sexta-feira (25), às 10h, a audiência pública de Prestação de Contas do 3º quadrimestre do ano de 2021, correspondente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.

A reunião será transmitida ao vivo pela página oficial da Prefeitura de Itatiaia no Facebook . O ato público de transparência irá apresentar a Prestação de Contas referente à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) de n°101/2000, que abrange o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO).

A Secretaria de Saúde também irá expor em audiência a determinação da Lei Complementar n°141/2012, que dispõe sobre a transparência na gestão dos recursos do SUS e permite maior visibilidade com informações sobre os investimentos e atos do governo no município.