Parque Nacional do ItatiaiaWigold Bertoldo Schäffer/Divulgação ICMBio

Publicado 15/02/2022 11:25 | Atualizado 15/02/2022 12:21

Cerca de 10 funcionários da BR Parques, concessionária que administra o Parque Nacional do Itatiaia, entraram em greve nesta terça-feira (15) por conta do atraso no pagamento dos salários deste mês. A previsão era que recebessem até o dia 7 de fevereiro, ou seja, até o quinto dia útil.



Segundo um funcionário que não quis se identificar, a situação é recorrente. "Não é a primeira vez que temos atrasos no pagamento. Já aconteceu ano passado. Ficaram cinco meses pagando direito e agora atrasaram novamente sem nos dar nenhuma satisfação", diz, completando ainda que alguns funcionários não receberam as férias em 2021.



Além da bilheteria, entre os paralisados estão vigias, recepcionistas e serviços gerais. Com a falta deles, a reserva está operando somente com funcionários do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Brigada de Incêndio, que não são permitidos cobrar pela entrada, portanto, a visita está acontecendo de forma gratuita.

A reportagem ainda não conseguiu contato com a assessoria de imprensa da BR Parques para comentar o assunto.