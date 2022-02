Governador Cláudio Castro - Cleber Mendes/Agência O Dia

Governador Cláudio Castro Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 14/02/2022 17:50

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, realiza esta semana uma série de ações nos municípios do interior. Em Itatiaia, a visita será na quinta-feira (17), como parte do programa Governo Presente.

Durante a tarde, será lançado o projeto de reforma e ampliação do Hospital Municipal Manoel Martins de Barros. Também será assinado o Termo de Cooperação Técnica entre o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ) e o municípío para regularização fundiária.