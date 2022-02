Retorno começou no dia 7 de fevereiro - Reprodução internet

Retorno começou no dia 7 de fevereiroReprodução internet

Publicado 11/02/2022 11:19

A Secretaria Municipal de Educação de Itatiaia iniciou esta semana a retomada das aulas do ano letivo de 2022. Ainda no cenário pandêmico, as turmas da Unidade Escolar (Pré-Escola, Ensino Fundamental e EJA - Educação de Jovens e Adultos), exceto a faixa etária de creche, serão divididas em grupos presenciais A e B, mesclando ensino híbrido, ou seja, remoto e presencial.

Além dessa semana, o grupo A terá aulas presenciais do dia 21 até 25 de fevereiro. Já o grupo B seguirá do dia 14 a 18 de fevereiro, e do dia 7 ao dia 11 de março, assim sequencialmente.

O retorno dos alunos da Creche até 11 de março será gradual e apenas para os alunos do Maternal I (2 anos) e Maternal II (3 anos). Serão respeitados os horários previstos para adaptação dos alunos e datas de ingresso estabelecidas pela Rede de Ensino.

Mesmo com essas medidas para respeitar 50% da capacidade, as regras sanitárias continuam, incluindo uso de máscara, higienização com álcool em gel e distanciamento social.