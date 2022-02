Candidatos à prefeitura de Itatiaia - Montagem/Fotos:TSE

Candidatos à prefeitura de ItatiaiaMontagem/Fotos:TSE

Publicado 06/02/2022 12:10

Cinco chapas foram escolhidas para disputar as eleições suplementares de Itatiaia marcadas para o dia 13 de março de 2022. A propaganda eleitoral está liberada, contanto que sejam respeitadas as regras de combate à Covid-19.- Adalberto Bisol e Luiz Carlos Porto, ambos do PDT;- Bruno Guimarães Diniz (Solidariedade) e o Dr. Márcio Braga (Cidadania);- Fabíola Rodrigues e Ricarda Helena, ambas PSOL- Irineu Nogueira (PTB) e Denilson Sampaio (PSDB);- Silvano Rodrigues da Silva, o Vaninho (PSC) e Eduardo Pereira, o Dudu Pereira (PRTB).Desde que o ex-prefeito Eduardo Guedes, que venceu as eleições em 2020 , mas não pôde assumir porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgou que ele estaria exercendo o terceiro mandato consecutivo , a cidade está sendo governada pelos presidentes da Câmara Municipal. Atualmente, o prefeito interino é o vereador Thiago Rodrigues (DEM).