Cadastro deve ser feito de segunda a sexta-feira no setor de Transportes ConcedidosDivulgação

Publicado 01/02/2022 17:05

A Prefeitura de Itatiaia, por meio do Setor de Transportes Concedidos, ligado à Secretaria de Administração, está realizando a atualização do cadastro e a inscrição de novos universitários que irão utilizar o transporte gratuito para as faculdades da região. O serviço atende alunos de Itatiaia que estudam em faculdades nos municípios de Resende, Barra Mansa, Volta Redonda e Cruzeiro.



O cadastro deve ser feito de segunda a sexta-feira, de 8h ao meio-dia e de 13h30 às 17h, no setor de Transportes Concedidos, localizado no prédio da Prefeitura, no Centro. No ato do cadastramento é necessário apresentar o comprovante de matrícula, cópia do comprovante de residência, cópia do RG, cópia do CPF e duas fotos 3x4.

Para ser atendido, é preciso estar usando máscara. Mais informações podem ser obtidas diretamente no Departamento de Transporte Concedido que fica na Praça Mariana Rocha Leão, nº 20, Centro (Sede da Prefeitura).