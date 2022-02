Carteirinha de acesso gratuito é válida para moradores atletas e praticantes de atividades físicas - Divulgação

Carteirinha de acesso gratuito é válida para moradores atletas e praticantes de atividades físicasDivulgação

Publicado 01/02/2022 16:42

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Itatiaia está com inscrições abertas até o dia 10 de fevereiro para novos cadastros da Identidade Esportiva 2022 - Carteirinha de acesso gratuito para moradores atletas e praticantes de atividades físicas no Parque Nacional do Itatiaia. As modalidades contempladas são Ciclismo, Atletismo e Caminhada.

Para receber a carteirinha, o morador precisa preencher a ficha neste link e entregar uma foto 3/4 e comprovante de residência, na Secretaria de Esporte e Lazer (Rua Dona Apolinária, n° 380, Centro, Itatiaia).

Após o preenchimento da ficha e a entrega da foto 3/4 e comprovante de residência, um representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer entrará em contato com o morador para a retirada da carteirinha. Mais informações pelo telefone (24)3352-6444.