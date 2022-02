Encontro aconteceu no Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros - Divulgação

Publicado 01/02/2022 16:24

Representantes da prefeitura de Itatiaia receberam na última semana coordenadores do Grupo Educacional Estádio para apresentar as instalações do Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros com o objetivo de formar parceria com a instituição de ensino para o amplo fornecimento de estagiários. A ideia é iniciar o projeto em março.

Com o convênio, alunos das áreas de Psicologia, Nutrição, Farmácia, Educação Física, Biomedicina, Enfermagem e Tecnologia da Informação poderão trabalhar na unidade municipal como parte da formação universitária.

Os estágios não são remunerados, um dos requisitos da instituição de ensino. Os alunos possuem seguro contra acidentes e nenhuma verba será exigida dos cofres públicos. Com a formalização do convênio, a Estácio ainda oferecerá desconto de até 50% em seus cursos para os funcionários públicos municipais.