Homem perdeu o controle do veículo numa curva, colidiu contra a mureta central e capotouDivulgação

Publicado 01/02/2022 16:14

Um motorista de 40 anos foi multado em R$ 880,41 por dirigir com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa na noite de segunda-feira (31). A ocorrência foi registrada após o condutor sofrer um acidente na Dutra, em Itatiaia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem perdeu o controle do veículo numa curva, colidiu contra a mureta central e capotou. Apesar do susto, ele sofreu ferimentos leves e foi levado para o Hospital de Emergência de Resende.

Na unidade médica, os policiais constataram que o motorista estava com a CNH suspensa desde dezembro do ano passado. Com isso, ele foi autuado pelo crime de trânsito e vai responder em liberdade. A pena é de seis meses a um ano, além de multa e suspensão de dirigir.