Também existe a opção de comparecer ao prédio da prefeitura - Divulgação

Publicado 01/02/2022 16:32

A secretaria de Administração Tributária de Itatiaia disponibilizou as guias para pagamento da “taxa de alvará” e do ISS BC Fixa 2022, com vencimento para o dia 28 de fevereiro, no site da Prefeitura