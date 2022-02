Prefeitura de Itatiaia - Pedro Luz

Prefeitura de ItatiaiaPedro Luz

Publicado 01/02/2022 17:00

Por conta do aumento exponencial de casos de Covid-19, que passaram de 30 para 120 por dia, a Prefeitura de Itatiaia, publicou um novo decreto definindo medidas e restrições como forma de combater o avanço de casos da nova variante Ômicron. Agora, a realização de eventos e de quaisquer atividades com a presença de público não será permitida, incluindo as festividades relacionadas a Carnaval.

O comércio varejista, bares, restaurantes, lanchonetes, academias, templos religiosos, hotéis e pousadas poderão funcionar com no máximo 75% da capacidade total, obedecendo distanciamento espacial de 2 metros entre as mesas, uso obrigatório de máscara, além de exigir o passaporte sanitário com duas doses.

As repartições públicas deverão exigir de seus servidores e do público em geral que apresentem passaporte sanitário para entrar em prédios públicos. Os serviços e atividades de transporte de passageiros em veículos de turismo interno serão permitidos, desde que limitados à capacidade máxima de até 75%, além de apresentação do comprovante de vacina.

Outra medida é em relação à entrada de veículos de turismo no município que volta a ser proibido. O uso de máscaras de proteção facial será obrigatório, devendo ser estimulado o distanciamento social, o trabalho remoto e o isolamento vertical dos grupos de maior risco ou vulnerabilidade.