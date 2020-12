TSE impugna registro de candidatura de Eduardo Guedes (PSC) Foto: Reprodução / Facebook

Por O Dia

Rio - O Ministério Público Eleitoral confirmou nesta terça-feira a inelegibilidade do atual prefeito de Itatiaia, Eduardo Guedes da Silva (PSC). A decisão dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que os votos da chapa integrada por Eduardo Guedes e Sebastião Mantovani (PSL) sejam anulados e que o município tenha novas eleições majoritárias, com data a ser definida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A chapa composta por Guedes e Mantovani foi a mais votada em Itatiaia, com 44,37% dos votos válidos.

O TSE também ordenou que o próximo presidente da Câmara Municipal de Itatiaia exerça provisoriamente o cargo. A decisão dos ministros aconteceu por entenderem que, se eleito, Eduardo Guedes assumiria o terceiro mandato consecutivo, o que contraria as leis eleitorais. O político do PSC assumiu em 2016, após a chapa que foi eleita ser cassada pela Justiça Eleitoral. Guedes venceu na eleição de 2016 e, em 2020, ele voltou a se candidatar ao poder Executivo de Itatiaia.